Christo et Jeanne-Claude, ou l’art d’envelopper le temps

Un empaquetage de Christo et Jeanne-Claude, qu’il soit celui du Pont-Neuf (22 septembre 1985) ou de l’Arc de Triomphe (du 18 septembre au 3 octobre 2021), est une opération si subtile qu’elle paraît relever d’un art absolument spécifique qui ne se réduit à aucun de ceux que nous connaissons déjà mais qui emprunte à chacun des traits qu’il articule de la façon la plus originale.Il faut bien qu’il doive quelque chose aux architectures et aux sculptures qu’il enveloppe ; mais les artistes enferment moins des masses sous des voiles, des volumes sous d’autres volumes, qu’ils ne les « habillent »…