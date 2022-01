RDC : une journaliste rouée de coups lors d’une manifestation

par assistante Afrique

ActualitésPartie couvrir une manifestation en République Démocratique du Congo (RDC), une journaliste a été violemment frappée et détenue par les forces de police. Reporters sans frontières (RSF) condamne cette attaque choquante et demande l’identification et la sanction immédiates des coupables. Blessée au visage et pieds nus… C’est l’état dans lequel se trouvait Justine Lifombi lorsqu’elle est ressortie du poste de police d’Isangi après avoir été très violemment agressée



Lire l'article complet