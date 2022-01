Chine : un commentateur politique détenu pour “subversion”

par hytang

ActualitésReporters sans frontières (RSF) appelle à la libération de Guo Feixiong, un défenseur historique de la liberté de la presse en Chine, qui la semaine dernière a été formellement accusé « d’incitation à la subversion du pouvoir de l’État » après plus d'un mois de détention.Le commentateur politique et avocat défenseur des droits humains chinois Yang Maodong, plus connu sous le nom de plume



