Mexique : “L’année 2022 débute dans un bain de sang pour les journalistes”

par stagiaire-ameriques

ActualitésEn l’espace d’une semaine, deux journalistes mexicains, Alfonso Margarito Martínez Esquivel et Jose Luis Gamboa Arenas, ont été tués devant leur domicile dans les États de Basse-Californie et de Veracruz. Reporters sans frontières (RSF) déplore ces deux assassinats et exhorte les autorités à poursuivre les responsables et renforcer les mécanismes de protection des journalistes.“L’année 2022 débute dans un bain de sang pour la presse mexicaine, déplore le directeur du bureau Amérique latine de RSF, Emmanuel Colombié.



