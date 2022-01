Procès de Kasapa en RD Congo : l’occasion manquée

par Human Rights Watch

Cette semaine, le Tribunal de grande instance de Lubumbashi, dans le sud-est de la République démocratique du Congo, a jugé 10 prisonniers coupables de viol, d'incendie criminel et de tentative d'évasion lors des émeutes de septembre 2020 à la prison centrale de Kasapa. Tous les prévenus, dont la plupart purgeaient déjà de longues peines, ont été condamnés à 15 ans d'emprisonnement supplémentaires, et à payer chacun 5 000 dollars US de dommages et intérêts aux 20 survivantes ayant participé au procès. Click to expand Image Des survivantes des viols généralisés commis en septembre…



Lire l'article complet