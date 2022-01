Russie : RSF exhorte les plateformes internet à refuser la censure des médias

par jcavelier

ActualitésAprès avoir bloqué le site d’OVD-Info, le régulateur russe des médias exige la suppression de ses comptes sur les réseaux sociaux. Reporters sans frontières (RSF) appelle Meta (Facebook et Instagram), Google (Youtube), Twitter et Telegram à ne pas se soumettre à ses exigences liberticides.La guerre des autorités russes contre une information indépendante et fiable sur Internet s’intensifie.



Lire l'article complet