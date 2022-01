Etats-Unis : un an après l’arrivée de Joe Biden à la Maison-Blanche, RSF appelle l’administration américaine à s’engager davantage en faveur de la liberté de la presse

par Boylin

ActualitésUn an tout juste après la prestation de serment du président Biden, Reporters sans frontières (RSF) s’inquiète de l’état de la liberté de la presse aux Etats-Unis, et appelle la Maison-Blanche et le 117e Congrès à redoubler d’efforts pour garantir la sécurité des journalistes et la protection de la liberté de la presse à l’intérieur et hors des frontières du pays. Les journalistes américains ont été confrontés à des violations sans précédent du premier amendement dans un climat général d’animosité et d’agression.



