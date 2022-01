RSF dénonce un “coup d’Etat” du gouvernement indien contre le Club de la presse du Cachemire

par DBastard

ActualitésAu Cachemire, l'administration locale, pilotée par New Delhi et secondée par des forces paramilitaires, a envahi puis fermé les locaux du Club de la presse. Forte de plusieurs témoignages de journalistes sur place, Reporters sans frontières (RSF) exige la réouverture immédiate de ce lieu privilégié d'échanges et de défense de la liberté de la presse. Officiellement, sa fermeture est définitive.



