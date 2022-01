C’est peu dire que la formule « j’ai très envie d’emmerder les non-vaccinés », employée début janvier par Emmanuel Macron, a défrayé la chronique et suscité d’innombrables commentaires, ce qui était sans doute son but. Mais très vite, cette saillie a donné lieu à une seconde discussion, à côté de la controverse politique : la presse internationale, les correspondants des grands médias à l’étranger et les agences de presse ont fait part de leur…