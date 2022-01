Et si pour développer la mobilité durable et changer les habitudes de transport, les pouvoirs publics s'appuyaient davantage sur l'échelle de la ville et sur la participation des habitants ?C'est l'hypothèse que nous avons tenté d'explorer avec des chercheurs de l'Université Gustave Eiffel et en collaboration avec l'équipe municipale à travers un projet dit de « recherche action » lancé en avril 2017 à Loos-en-Gohelle, une commune périurbaine des Hauts-de-France.Cette expérimentation visait à construire en partenariat avec la population la transition…