Portrait(s) de France(s) : Campagnes en tension

Portrait(s) de France(s), un rendez-vous bimensuel et thématique réunissant articles inédits, cartographies et podcasts, pour aborder les grands enjeux de l’élection présidentielle de 2022.Entre homogénéisation des modes de vie et spécificité des territoires vécus, des enjeux politiques prennent forme et des mouvements, à l’image de celui des « gilets jaunes », témoignent d’une fracture latente entre une France des villes et une France des champs.Les inégalités d’accès au marché du travail et aux services publics, le vivre ensemble et le partage du territoire :…