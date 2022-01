Champs cultivés et prairies artificielles : quand la nature « ordinaire » nous rend service

par Thierry Dutoit, Directeur de recherches au CNRS en ingénierie écologique, Université d’Avignon, Institut méditerranéen de la biodiversité et d’écologie marine et continentale (IMBE), Aix-Marseille Université (AMU)

Christel Vidaller, Maîtresse de conférences à l’Université d’Avignon, Institut méditerranéen de la biodiversité et d’écologie marine et continentale (IMBE), Aix-Marseille Université (AMU), Université d'Avignon

Partagez cet article