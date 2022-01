Myanmar : Le coup d’État a mis fin à un régime démocratique

par Human Rights Watch

Click to expand Image Ces travailleuses et travailleurs de la santé participaient à une manifestation de la « Campagne du ruban rouge » devant un hôpital de Mandalay, au Myanmar, pour protester contre le coup d'État militaire, le 3 février 2021. © 2021 Kaung Zaw Hein / SOPA Images/Sipa USA via AP Images (New York) – Le coup d’État militaire commis le 1er février 2021 au Myanmar a renversé le régime démocratique et a plongé le pays dans des violations des droits humains qui ne cessent de s’aggraver, a déclaré aujourd’hui Human Rights Watch dans l’édition 2022 de son Rapport mondial.…



