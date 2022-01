UE : L’engagement en faveur des droits vacille sous la pression

par Human Rights Watch

Click to expand Image Tous deux originaires de Syrie, Sara et Hassan, âgés de 26 et 24 ans, respectivement, sont assis dans la forêt de Lewosze, en Pologne, après avoir traversé sa frontière avec le Bélarus, le 29 octobre 2021. © 2021 REUTERS/Kacper Pempel (Bruxelles) – En 2021, le soutien apporté par l’Union européenne (UE) à des gouvernements abusifs pour éloigner les personnes migrantes et les demandeurs d’asile a révélé le gouffre séparant la rhétorique de l’Union sur les droits humains de ses pratiques réelles, a déclaré aujourd’hui Human Rights Watch dans l’édition 2022 de son Rapport…



Lire l'article complet