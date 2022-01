Liban : Un mépris flagrant pour les droits humains

par Human Rights Watch

Click to expand Image Des familles de victimes de l'explosion du port de Beyrouth tenaient leurs portraits lors d’un rassemblement près du Palais de justice, le 25 novembre 2021. Les proches des victimes exigent une magistrature indépendante pour que justice soit faite. © 2021 Elisa Gestri/Sipa USA via AP Images (Beyrouth) – Les autorités corrompues et incompétentes du Liban ont délibérément plongé le pays dans l’une des pires crises économiques de l’époque moderne, faisant preuve d’un total mépris pour les droits de la population, a déclaré Human Rights Watch aujourd’hui dans son Rapport…



