Kazakhstan : RSF saisit l'ONU face à l’alarmante escalade de violence contre les journalistes couvrant les manifestations

par asie2

ActualitésAlors que les manifestations en cours dans le pays sont réprimées dans le sang par le pouvoir en place, le chauffeur d'une équipe de télévision a été tué par balles pendant qu'il suivait un convoi officiel et les attaques contre les médias se multiplient. Reporters sans frontières (RSF) a décidé de saisir l'Organisation des Nations unies (ONU) et l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE) pour alerter sur les dangers croissants qu’encourent les journalistes et les obstructions à leur travail.



