Inde : RSF exige la libération du reporter cachemiri Sajad Gul, en prison pour un simple tweet

par DBastard

ActualitésRédacteur pour le portail The Kashmir Walla, Sajad Gul croupit depuis bientôt une semaine dans une cellule d’une prison de Sumbal, une ville de l’Etat du Jammu-et-Cachemire, située dans le nord de l’Inde. Reporters sans frontières (RSF) dénonce une arrestation parfaitement abusive, et demande sa libération immédiate. Il risque plus de six ans de prison pour un simple tweet.



