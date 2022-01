L’importance de l’approche « Une seule santé » dans la prévention et la préparation aux pandémies

par Hélène Carabin, Canada Research Chair and Full Professor, Epidemiology and One Health, Université de Montréal

Caroline Kilsdonk, conseillère de recherche, Groupe de recherche en épidémiologie des zoonoses et santé publique, Université de Montréal

Partagez cet article