Difficultés économiques, autocensure… Les patrons de 85 radios locales dénoncent leurs conditions de travail en Afghanistan

par rezam

ActualitésDepuis l’arrivée au pouvoir des talibans, l’accès à l’information et les conditions de travail des journalistes se durcissent en Afghanistan. Face à ce constat, Reporters sans frontières (RSF) soutient les revendications des représentants de 85 radios dans le pays, qui réclament un plus grand accès à l’information et demandent de laisser les femmes journalistes exercer librement. Discuter des défis auxquels les médias afghans sont confrontés depuis la prise de pouvoir des talibans.



