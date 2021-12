Le mème : un objet politique

Considéré avant tout comme un emblème très actuel de la (contre-)culture web, les mèmes pullulent désormais sur les boards (ces plates-formes collaboratives alternatives comme 4chan, Reddit ou 9gag ) ou les réseaux sociaux – et ont même permis l’émergence de groupes de chineurs de mèmes (ou « neurchi »), dédiés au rassemblement de consommateurs et de producteurs de mèmes, attirant ainsi à nouveau une population plus jeune sur Facebook .…