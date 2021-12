Six mois après Apple Daily, l’exécutif hongkongais élimine Stand News, un autre symbole de la liberté de la presse

par hytang

ActualitésLe média indépendant hongkongais Stand News a annoncé sa fermeture à la suite à l’arrestation ce matin de six membres et anciens membres de son équipe. Reporters sans frontières (RSF) réclame la libération des détenus et appelle les démocraties à réagir pour défendre ce qui reste de presse indépendante dans le territoire.Dans la matinée du 29 décembre, six membres et anciens membres de l’équipe du média d'information en langue chinoise Stand News ont été



