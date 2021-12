RD Congo : Des manifestants abattus et blessés à Goma

par Human Rights Watch

Click to expand Image La route nationale RN2 barricadée avec des pierres pour bloquer la circulation, lors d'une manifestation à Goma, dans l'est de la République démocratique du Congo, le 20 décembre 2021. © 2021 Guerchom Ndebo /AFP via Getty Images (Nairobi) – Le 20 décembre 2021, la police a tiré sur des manifestants à Goma, dans l’est de la République démocratique du Congo, tuant trois personnes dont un bébé de 6 mois, a déclaré Human Rights Watch aujourd'hui. Au moins 12 autres personnes ont été blessées, dont 3 enfants. La police a signalé qu'un policier avait été tué et 5 autres…



