Consommateurs de luxe éthique : qui sont-ils ?

Dans l’industrie du luxe, deux tendances de fond sont apparues. D’une part, un certain nombre de marques de luxe s’efforcent d’adopter des stratégies d’approvisionnement, de fabrication et de marketing plus éthiques. Par exemple, la marque de produits haut de gamme en cachemire Loro Piana a développé une nouvelle méthode d’élevage des chèvres afin de limiter les menaces sur l’écosystème de la Mongolie , en veillant au bien-être des animaux, à la population locale et à l’environnement.