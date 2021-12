Bélarus : RSF demande la libération de deux blogueurs condamnés à plus de 10 ans de prison

par paulinea

ActualitésLes blogueurs Édouard Palchys et Ihar Losik, en détention provisoire depuis des mois, ont été condamnés à 13 et 15 ans de prison. Reporters sans frontières (RSF) dénonce des peines extrêmement lourdes et demande au régime biélorusse leur libération immédiate.En cette fin d’année, les procès contre les blogueurs s’enchaînent au Bélarus, les autorités leur infligeant de lourdes peines.



