Au Cameroun, le Covid-19 et les problèmes sécuritaires mettent en péril le bon déroulement de la Coupe d’Afrique des Nations

par Human Rights Watch

Click to expand Image Narcisse Mouelle Kombi, ministre camerounais des Sports et de l’Éducation physique, assiste à la présentation du trophée de la Coupe d’Afrique des Nations à Yaoundé, le 7 décembre 2021. © 2021 Daniel Beloumou Olomo / AFP via Getty Images La 33ème Coupe d’Afrique des Nations (CAN) se déroulera au Cameroun du 9 janvier au 6 février 2022. Mais des questions essentielles subsistent quant à la capacité du gouvernement à garantir la sécurité et le bien-être des joueurs et des supporters. L’Association européenne des clubs de football, les observateurs internationaux et…



