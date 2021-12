En République centrafricaine, la CPS annonce la tenue de son premier procès

par Human Rights Watch

Click to expand Image Les magistrats de la Cour pénale spéciale (CPS) de la République centrafricaine écoutent des arguments, le 17 décembre 2021, lors d’une audience à l’issue de laquelle ils ont décidé de tenir un premier procès contre Issa Sallet Adoum, Ousman Yaouba et Tahir Mahamat pour des crimes de guerre et crimes contre l’humanité commis dans la province d’Ouham Pendé en mai 2019. © 2021 Inès Laure N'Gopot Le 17 décembre, la Cour pénale spéciale (CPS) de la République centrafricaine a annoncé sa décision de tenir son premier procès. Il s’agit-là d’un moment crucial dans les efforts…



