Afghanistan : plus de 40% des médias fermés et 80% des femmes journalistes au chômage depuis la prise de pouvoir des talibans

par paulinea

ActualitésUne étude de Reporters sans frontières (RSF) avec l’Association des journalistes indépendants d’Afghanistan (AJIA) révèle un changement radical du paysage médiatique afghan depuis l’arrivée au pouvoir des talibans. Au total, 231 médias ont dû mettre la clé sous la porte et plus de 6 400 journalistes ont perdu leur emploi depuis le 15 août 2021. Les journalistes afghanes sont les plus impactées : quatre sur cinq ne travaillent plus. Les conséquences sur le paysage médiatique en Afghanistan de la prise de pouvoir des Talibans sont édifiantes : selon une étude réalisée par RSF avec son partenaire…



