Malgré la pandémie, des avancées pour les droits des enfants

par Human Rights Watch

Click to expand Image La militante écologiste Greta Thunberg (vêtue d’un blouson noir à rayure rouge, vers le centre de la photo), participait avec d’autres jeunes activistes à une manifestation à Londres le 29 octobre 2021, quelques jours avant l’ouverture de la conférence COP26 sur le changement climatique à Glasgow. © 2021 AP Photo/Frank Augstein La pandémie de Covid-19 a été dévastatrice pour les enfants à travers le monde. Plus tôt ce mois-ci, l’UNICEF a signalé que 100 millions d’enfants supplémentaires ont été plongés dans la pauvreté à cause de la pandémie. Toutes les mesures…



