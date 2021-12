Bélarus : “Nous ne pouvons pas abandonner notre combat pour la liberté de la presse”

par alexandraek

ActualitésSept mois après une journée noire pour TUT.BY, le plus grand média indépendant du Bélarus, l’une de ses journalistes en exil, Aleksandra Pouchkina, décrit pour Reporters sans frontières (RSF) la répression contre son média et lance un appel à soutenir ses collègues emprisonnés et la presse indépendante.Le 18 mai 2021, le site de TUT.BY était censuré, ses locaux perquisitionnés et 15 de ses collaborateurs arrêtés. Ils se trouvent toujours en prison à ce jour.



