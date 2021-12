Une troisième voie pour améliorer le système de santé français ?

par Thomas Barnay, Professeur de sciences économiques (en disponibilité) / Visiting Professor, Département Health Care Policy, Harvard Medical School and French Harkness Fellow in Health Care Policy and Practice (The Commonwealth Fund) (2021-2022), Université Paris-Est Créteil Val de Marne (UPEC)

Bruno Ventelou, Chercheur CNRS-AMSE, économie, santé publique,, Aix-Marseille Université (AMU)

Samson Anne Laure, Professeur d'économie, Université de Lille

Partagez cet article