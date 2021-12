Reporters arrêtés en Ethiopie : le pays sombre de nouveau dans la répression des journalistes

assistante Afrique

Alors que plusieurs journalistes ont de nouveau été arrêtés pour leur couverture de la guerre civile qui fait rage depuis plus d'un an dans le pays, 2021 aura marqué un retour en arrière désastreux pour la liberté de la presse en Ethiopie. Reporters sans frontières (RSF) demande aux autorités de libérer les journalistes emprisonnés et de mettre fin à la répression et aux restrictions croissantes dont il font l'objet.



