Éthiopie : Nouvelle vague d'atrocités au Tigré occidental

par Human Rights Watch

Click to expand Image Des réfugiés ayant fui le conflit dans la région du Tigré en Éthiopie, en traversant la rivière Tekeze marquant la frontière entre l'Éthiopie et le Soudan, photographiés peu après leur arrivée sur le territoire soudanais, près de Hamdayet (est du Soudan), le 21 novembre 2020. © 2020 AP Photo/Nariman El-Mofty (Nairobi) – Les forces de sécurité d'Amhara sont les auteurs d'une vague de détentions massives, de meurtres et d'expulsions forcées de Tigréens dans le territoire du Tigré occidental, dans le nord de l'Éthiopie, ont déclaré Amnesty International et Human Rights…



Lire l'article complet