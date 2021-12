Cameroun : Attaques des séparatistes armés contre l’éducation

par Human Rights Watch

Des attaques de groupes armés séparatistes contre des élèves, des enseignants et des écoles dans les régions anglophones du Cameroun ont eu un impact dévastateur sur le droit des enfants à l’éducation. Ces attaques criminelles ne causent pas seulement des dommages physiques et psychologiques immédiats, mais mettent aussi en péril l’avenir de dizaines de milliers d’élèves. Les partenaires régionaux et internationaux devraient exhorter les autorités camerounaises à enquêter sur les attaques contre l’éducation, à engager des poursuites et à fournir un soutien médico-légal et judiciaire. (Nairobi)…



