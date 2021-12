Mali : Des hommes suspectés d’avoir fomenté un coup d’État auraient été torturés

par Human Rights Watch

Click to expand Image © 2021 John Emerson/Human Rights Watch (Nairobi) – Les agents de sécurité du gouvernement du Mali auraient torturé six hommes détenus au secret dans des lieux de détention non autorisés en septembre et en octobre 2021, a déclaré Human Rights Watch aujourd’hui. Les autorités maliennes devraient enquêter rapidement et de manière impartiale sur ces allégations de torture et respecter la procédure dans les poursuites engagées contre ces hommes, inculpés le 3 novembre pour avoir fomenté un coup d’État contre le gouvernement de transition malien. Les agents de sécurité…



Lire l'article complet