Covid-19 : Des experts identifient plus de 100 compagnies capables de fabriquer des vaccins à ARNm

par Human Rights Watch

(Washington) – L’apparition de la nouvelle mutation du Covid-19, Omicron, met en lumière les dangers d’un accès profondément inégal aux vaccins et de la concentration de la production aux États-Unis et en Europe, a déclaré Human Rights Watch aujourd’hui. Avec d’autres organisations, Human Rights Watch a écrit aux gouvernements américain et allemand, les exhortant à tenir compte d’une nouvelle liste publiée aujourd’hui par des experts, identifiant plus de 100 compagnies en Afrique, en Asie et en Amérique latine ayant la capacité potentielle de produire des vaccins à ARN messager (ARNm). Click…



Lire l'article complet