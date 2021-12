Israël : Abus policiers à Lod lors des hostilités de mai

par Human Rights Watch

Click to expand Image Deux membres des forces de sécurité israéliennes surveillaient trois Palestiniens menottés à Lod, une ville mixte à population juive et palestinienne dans la région centrale d'Israël, lors de troubles survenus le 13 mai 2021. © 2021 Associated Press (Jérusalem) – Les forces de l’ordre israéliennes ont fait usage d’une force excessive pour disperser des manifestations pacifiques de Palestiniens à Lod (al-Ludd) lors des troubles qui ont eu lieu dans cette ville en mai 2021, a déclaré Human Rights Watch aujourd’hui. À certains moments, la police semblait réagir à contrecœur…



Lire l'article complet