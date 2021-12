Hong Kong : deux défenseurs de la liberté de la presse, dont Jimmy Lai, déjà détenus, condamnés à de nouvelles peines de prison

par hytang

ActualitésReporters sans frontières (RSF) appelle à la libération du fondateur d’Apple Daily Jimmy Lai et de la défenseure de la liberté de la presse Gwyneth Ho, respectivement condamnés hier à 13 et 6 mois de prison pour avoir pris part à un rassemblement interdit l’an dernier à Hong Kong.Détenu depuis décembre 2020 et déjà condamné en mai à 20 mois de pris



