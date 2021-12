Myanmar : La junte bloque l’accès à une aide vitale

par Human Rights Watch

Click to expand Image Cet habitant de l'État de Karenni (Kayah), dans l’est du Myanmar, était assis devant une tente dans un camp de personnes déplacées mis en place dans le canton de Demoso, le 17 juin 2021. © 2021 AP Photo (New York) – La junte militaire au Myanmar empêche l'aide humanitaire, urgemment requise, d'atteindre des millions de personnes déplacées ou en danger dans le pays, a déclaré Human Rights Watch aujourd’hui. Les Nations Unies, l’Association des nations d’Asie du Sud-Est (ASEAN) et les gouvernements concernés devraient exhorter la junte, qui dirige le Conseil administratif…



