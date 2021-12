Vietnam : Libérer une éminente blogueuse

par Human Rights Watch

Click to expand Image La blogueuse vietnamienne Pham Doan Trang, montrant deux livres qu'elle a co-écrits, dans cette photo prise en 2019. © 2019 Privé (New York) – Les autorités vietnamiennes devraient abandonner les poursuites pénales engagées contre l’éminente militante des droits humains et blogueuse Pham Doan Trang et la remettre immédiatement en liberté, a déclaré aujourd’hui Human Rights Watch. Le procès de Pham Doan Trang, accusée de « propagande contre l’État de la République socialiste du Vietnam » en vertu de l’article 88 du Code pénal de 1999, débutera le 14 décembre devant…



Lire l'article complet