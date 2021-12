Pourquoi Elizabeth Taylor est-elle si convaincante en Cléopâtre ?

par Christian-Georges Schwentzel, Professeur d'histoire ancienne, Université de Lorraine

Dans la figure de Liz Taylor en Cléopâtre, devenue mythique, trois légendes fusionnent : celle de l’ancienne reine d’Égypte, celle de l’actrice sulfureuse et enfin celle d’une superproduction pharaonique au coût exorbitant.



Au cours des siècles qui suivirent sa défaite et sa mort, Cléopâtre (69-30 av. J.-C.) connut un exceptionnel destin posthume à travers les arts et la littérature. Sa figure fantasmée, sans cesse réadaptée et réappropriée, a traversé les siècles jusqu’à nous, en une étonnante chaîne d’œuvres qui se font écho et naissent successivement les unes des autres. Un extraordinaire…



