Anniversaire du 6 décembre : les médias doivent faire partie intégrante de la lutte contre les féminicides

par Jordan Fairbairn, Associate Professor, Sociology, King's University College, Western University

Ciara Boyd, PhD Student, Sociology, University of Guelph

Myrna Dawson, Professor and Research Leadership Chair, Sociology, University of Guelph

Yasmin Jiwani, Professor of Communication Studies; Research Chair on Intersectionality, Violence and Resistance, Concordia University

Partagez cet article