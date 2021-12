France : Placer les droits fondamentaux au cœur de l'agenda européen

par Human Rights Watch

Click to expand Image Le président français Emmanuel Macron s'exprime pendant une conférence de presse lors d'un sommet européen à Bruxelles, le 22 octobre 2021. © 2021 Aris Oikonomou, Pool Photo via AP (Paris) – Emmanuel Macron devrait s'engager à défendre les garanties démocratiques et à mettre fin aux politiques migratoires inhumaines au sein de l'Union européenne, a déclaré Human Rights Watch dans une lettre adressée au Président français en début de semaine. En janvier 2022, et jusqu’en juin de la même année, la France assurera la présidence tournante du Conseil de l'Union européenne.…



Lire l'article complet