Le journaliste philippin Jess Malabanan abattu d’une balle dans la tête

par DBastard

ActualitésCorrespondant pour plusieurs médias nationaux et internationaux, ce journaliste avait dû déménager il y a trois ans en raison de menaces qui pesaient sur lui, à la suite d’une enquête sur le trafic de drogue à laquelle il avait participé. Reporters sans frontières (RSF) demande qu’une équipe d’enquêteurs soit dépêchée sur-le-champ pour recueillir les premiers indices et identifier au plus vite tueurs et commanditaires. Il regardait la télévision, dans une échoppe tenue par sa famille, lorsqu’un tueur est apparu pour l’abattre d’une balle dans la tête.



