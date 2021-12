Cuba : Des personnalités éminentes appellent à la fin de la répression contre les artistes

par Human Rights Watch

Click to expand Image L’artiste cubain Luis Manuel Otero Alcántara, connu pour ses propos ouvertement critiques envers la répression à Cuba, photographié chez lui à La Havane, le 2 mai 2018. Il a été arrêté lors d’une manifestation pacifique le 11 juillet 2021, et se trouvait toujours en prison en décembre 2021. © REUTERS / Alexandre Meneghini (Londres | New York) – Le gouvernement cubain devrait immédiatement mettre fin aux abus à l’encontre des artistes cubains, ont exhorté plus de 300 artistes influents dans une déclaration cosignée par PEN International, par Artists at Risk Connection…



