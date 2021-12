Des artistes du monde entier adressent ce message au gouvernement cubain : LAISSEZ LES ARTISTES CUBAIN·E·S VIVRE ET TRAVAILLER LIBREMENT !

par Human Rights Watch

Nous, les artistes soussigné·e·s – aux côtés de PEN International, de l’Artists at Risk Connection (ARC) de PEN America et de Human Rights Watch – appelons le gouvernement cubain à respecter le droit fondamental à la liberté d’expression à Cuba, y compris la liberté artistique. Le gouvernement cubain devrait immédiatement cesser ses abus incessants à l’encontre des artistes, libérer tou·te·s les artistes qui sont encore détenu·e·s arbitrairement et abandonner toutes les charges contre elles et eux. L’art est puissant. Quelle que soit la discipline, l’art nous permet de révéler des vérités sur notre…



