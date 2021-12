RSF mobilise le secrétaire général et le président de l’Assemblée générale de l’ONU en faveur d’un New Deal pour le journalisme

par paulinea

ActualitésA trois jours de la cérémonie du Nobel de la Paix à Oslo, où le prix sera décerné à deux journalistes, le secrétaire général de RSF Christophe Deloire a plaidé pour le soutien de l’ONU en faveur d’un New Deal pour le journalisme, préconisé par le Forum sur l’information et la démocratie, et de la nomination d’un Représentant spécial sur la protection des journalistes.



