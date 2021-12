Myanmar : Aung San Suu Kyi condamnée à 4 ans de prison

par Human Rights Watch

Click to expand Image Aung San Suu Kyi photographiée à Naypyidaw, au Myanmar le 19 septembre 2017. Trois ans et demi plus tard, en février 2021, elle a été arrêtée lors du coup d’État militaire perpétrée dans ce pays. © 2017 Reuters (Bangkok, le 6 décembre 2021) – La junte militaire qui gouverne le Myanmar devrait immédiatement annuler le verdict prononcé le 6 décembre à l’encontre d’Aung San Suu Kyi, condamnée à quatre ans de prison, a déclaré Human Rights Watch aujourd’hui. La dirigeante de facto du Myanmar avant le coup d’État militaire de février, âgée de 76 ans, a été déclarée coupable…



