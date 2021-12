Cérémonie du prix Nobel de la paix : Maria Ressa et Dmitri Muratov représentent une profession qui compte au moins 1 636 tués en 20 ans (dont 46 cette année)

par robing

ActualitésLe prix Nobel de la paix sera remis le 10 décembre, à Oslo (Norvège), à deux journalistes, la Philippine Maria Ressa et le Russe Dmitri Mouratov. Ces deux professionnels de l'information incarnent l’ensemble des menaces qui pèsent sur le journalisme. La pire ? L’assassinat. En 20 ans, plus de 1 600 journalistes ont été tués, dont 46 pour la seule année 2021, selon les données recueillies par Reporters sans frontières (RSF).Pour la première fois depuis plus de 80 ans, le prix Nobel de la paix sera remis, vendredi 10 décembre, à deux journalistes, la Philippine Maria Ressa et le Russe…



Lire l'article complet