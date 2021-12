#MeTooPolitique : vers la fin d’un système hégémonique ?

par Mérabha Benchikh, Enseignante chercheuse, Université de Strasbourg

Le mythe de la puissance de l’homme politique, conquérant et forcément, irrésistible s’ébranle face un système socioculturel de plus en plus remis en question.



