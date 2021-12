Human Rights Watch déplore la perte de Dewa Mavhinga

par Human Rights Watch

Click to expand Image Dewa Mavhinga © 2021 Human Rights Watch (Johannesburg) – C’est avec une profonde tristesse que Human Rights Watch annonce la mort subite de Dewa Mavhinga, directeur pour l’Afrique australe au sein de l’organisation. Dewa Mavhinga était un collègue bien-aimé, qui était aussi apprécié par de nombreux militants des droits humains à travers le monde. Il était connu pour sa passion et son engagement en faveur des droits humains, pour ses qualités de leadership, ainsi que pour son grand cœur, sa gentillesse et sa solidarité envers d’autres personnes. « Dewa était un militant…



